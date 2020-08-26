تركيا تعلن "مصرع" أحد جنودها بالعاصمة الليبية طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية "مصرع" أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة، عبر حسابها على "تويتر" أوردها موقع "سكاي نيوز عربية"، نعيًا للجندي بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي. وقالت في خبر نعيها الجندي: "تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020".

وتشهد العاصمة الليبية احتجاجات عنيفة ضد حكومة فائز السراج، التي تسيطر على طرابلس، بدعم مباشر وعسكري من تركيا.