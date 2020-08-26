المظاهرات تصل إلى مقر رئاسة حكومة السراج ومنزله

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أرشيفية

وصلت الاحتجاجات المنددة بسياسة حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، والمنادية برحيل رئيسها فائز السراج، لمقر رئاسة الحكومة ومنزل الأخير.

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وقال مصدر في حراك همة شباب طرابلس بأن المتظاهرين قطعوا اجتماعا للسراج عقده مساء الثلاثاء، مع وفد دولي وصل لمقر الحكومة للتباحث مع السراج في آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية.

وأضاف، حسين بن عمران، أن المتظاهرين وصلوا لمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد أن حدثت مناوشات مع عناصر مسلحة تتبع داخلية الوفاق.

وبين أن المتظاهرين قطعوا اجتماعا للسراج مع وفد أمريكي بمقر المجلس الرئاسي بطريق السكة، مشيرا إلى خروج المجتمعين قبل وصول المتظاهرين بلحظات وذلك عن طريق شارع خلفي للمقر الرئاسي عبر شارع بن عاشور بسوق المثلث.

وأوضح بن عمران بأن جزءا من المتظاهرين تجمهر بالشارع الذي يتواجد به بيت السراج في منطقة النوفليين احتجاجا على كلمة السراج والتي وصف فيها المتظاهرين بالمندسين وكذلك احتجاجا على إرساله عناصر تابعة له لتفريق المتظاهرين في ميدان الشهداء.