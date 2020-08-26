شكرا لقرائتكم خبر عن 1271 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الثلاثاء، إنها سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47134 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وحتى الآن سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 وفاة.

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