اخبار العالم

إنقاذ عشرات المهاجرين بالقرب من رودس اليونانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عشرات المهاجرين بالقرب من رودس اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات اليونانية أن قاربا يقل عشرات المهاجرين انقلب بالقرب من جزيرة رودس اليونانية، مضيفة أن خفر السواحل اليوناني وسفنا مارة أنقذوا 92 شخصا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت محطة "إي آر تي" الحكومية أن عملية البحث في بحر إيجة ستستمر طوال الليل، مشيرة إلى أن مروحيات وسفنا تجارية تقوم بمساعدة الأسطول اليوناني وخفر السواحل.

ولم يتضح بعد كم عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون القارب أو الجهة التي أتوا منها.

وتتحدث تقارير عن أن مهربين يحاولون نقل المهاجرين من الساحل التركي إلى اليونان أو إيطاليا ، وعادة عبر قوارب وسفن تفتقر إلى عوامل الأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ عشرات المهاجرين بالقرب من رودس اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا