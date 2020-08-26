شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عشرات المهاجرين بالقرب من رودس اليونانية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات اليونانية أن قاربا يقل عشرات المهاجرين انقلب بالقرب من جزيرة رودس اليونانية، مضيفة أن خفر السواحل اليوناني وسفنا مارة أنقذوا 92 شخصا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت محطة "إي آر تي" الحكومية أن عملية البحث في بحر إيجة ستستمر طوال الليل، مشيرة إلى أن مروحيات وسفنا تجارية تقوم بمساعدة الأسطول اليوناني وخفر السواحل.
ولم يتضح بعد كم عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون القارب أو الجهة التي أتوا منها.
وتتحدث تقارير عن أن مهربين يحاولون نقل المهاجرين من الساحل التركي إلى اليونان أو إيطاليا ، وعادة عبر قوارب وسفن تفتقر إلى عوامل الأمان.
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