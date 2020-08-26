شكرا لقرائتكم خبر عن بث الشائعات وترويج الأكاذيب.. باحث يكشف الحقيقة الكاملة لإعلام الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إعلام الإخوان ليس إعلام وفق المتعارف عليه من وسائل الإعلام التقليدية فهو مزيج من نمط الدعاية النازية القائمة على اختلاق القصص وترويج الاكاذيب والشائعات وبث الاحباط واليأس واشاعة الفتنة ومناخ الانقسام المجتمعي لخدمة مشروع توسعي استعماري دموي، مع نمط قديم قائم على استئجار اصوات واقلام مقابل المال لخدمة أهداف بعض الحكام المغامرين مهما كانت تلك الاهداف دنيئة وخسيسة فان المال واغراءات المادة تشل تفكير من يقع تحت تلك الاغراءات من أصحاب النفوس المريضة ومعدومي الوطنية والضمير"، بهذه الكلمات كشف هشام النجار الباحث في شئون حركات التيار الإسلامي حقيقة إعلام الإخوان.

مافيا إعلام الإخوان

وتابع :" هذه المنظومة القائمة على النفعية والمادة فهناك صاحب مشروع غير شرعي بمثابة زعيم مافيا يدفع مقابل خدمة يقدمها هؤلاء المأجورين ضعاف النفوس ولاشك أن هذه التركيبة معرضة لمشاكل وازمات عاتية لأن الطريق الذي تمضي فيه هذه الحالة ليس سويا ولا شرعيا وتحقيقه لأهدافه في عداد المستحيل ومع كل فشل ستكون هناك تصفية حسابات داخلية، كما ان الفشل في تحقيق الاهداف يؤثر بطبيعة الحال على ميزانية المشروع وعلى حجم امداداته المالية ومواصلة الرعاة دفع الاجرة للمأجورين بنفس المستوى وهذا ما يثير المشكلات الدائمة بين مختلف اطراف تلك المنظومة الشيطانية .. ولان اجتماعهم وهروبهم وخيانتهم كانت طمعا في المال فان اي اختلاف بشأنه سيخلق صراعات حامية بينهم وبين بعضهم من جهة وبينهم وبين مموليهم من جهة اخرى.