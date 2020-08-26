شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 52548 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1004 وفاة

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