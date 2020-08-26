شكرا لقرائتكم خبر عن «لورا» يجلي مئات الآلاف في تكساس ولويزيانا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت السلطات في ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين أوامر بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، حيث من المتوقع أن تشتد قوة الإعصار لورا قبل وصوله إلى اليابسة اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار "هبّة عاصفة مهددة الحياة" يمكن أن تسبب "ضررا كارثيا" لأجزاء من ساحل الخليج، تتمركز حول منطقة حدود تكساس ولويزيانا، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير أمس.

وأضاف المركز أن ارتفاع مستوى المياه بأمواج يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار يهدد بالوصول إلى أماكن داخلية في بعض المناطق لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.

ومن المتوقع أن تشتد قوة الإعصار لورا بشكل سريع ليلا لتصل إلى إعصار من الفئة الثالثة قبل وصوله إلى اليابسة ويجلب معه رياحا عاتية.