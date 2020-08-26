شكرا لقرائتكم خبر عن مورتانيا تسجل 321 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا في بيان لها أمس أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 6960 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 158 وفاة.

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