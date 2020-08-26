شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يتصاعد بين تركيا واليونان والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات اليونانية، إن القوات البحرية والجوية اليونانية ستجري تدريبات عسكرية بدءا من يوم أمس الثلاثاء في شرق البحر المتوسط، ​​بالقرب من منطقة متنازع عليها تنقب فيها تركيا عن النفط والغاز، ما أثار رد فعل غاضبا من أنقرة. وقال مسؤولون في أثينا إن التدريبات بالذخيرة الحية والتي ستستمر ثلاثة أيام ستبدأ جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين إجراء «مناورات عسكرية انتقالية» بمشاركة «سفن تركية وحليفة» الثلاثاء، جنوب جزيرة كريت. ووصفت وسائل إعلام تركية الإعلان بأنه «رد» على إصدار أثينا إشعار «نافتكس» في المنطقة نفسها.

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