شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تنتظر فرصة لضم ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر موقع «ذي بلطيق ورد» من أن بولندا قد تستغل الفرصة في ضم ليتوانيا، على خلفية مطالبات تاريخية بأراضي هذا البلد.

وبحسب مقال لـ «أدوماس أبروماتيس»، فإن بولندا دخلت حقبة جديدة أصبح صوتها فيها أعلى وأكثر أهمية، وتدافع بشكل تدريجي عن مصالحها على الساحة الدولية، وتتلقى أيضًا الدعم المطلوب بين الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة.

وتابع يقول: وقع وزير الخارجية مايكل بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك اتفاقية تعاون دفاعي معزز تم التفاوض عليها مؤخرا في 14 أغسطس في وارسو. ويكمل الاتفاق اتفاقية وضع قوات الناتو الحالية، ويسمح أيضًا للقوات الأمريكية بالوصول إلى منشآت عسكرية إضافية في بولندا.

وأردف: يتمركز حاليًا حوالي 4500 جندي أمريكي في بولندا وسيتم إضافة حوالي 1000 جندي، وفقًا للاتفاق والإعلان العام الماضي.

ومضى يقول: سيسمح الموقف السياسي والعسكري القوي في أوروبا لبولندا بكسب مبالغ كبيرة من المال من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، تحاول وارسو تشكيل مركز نفوذ سياسي خاص بها.

وأضاف: أعلن وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش تشكيل تنسيق تعاون «مثلث لوبلين». التقى الوزير تشابوتوفيتش والوزير الليتواني ليناس لينكيفيسيوس والوزير الأوكراني دميترو كوليبا في لوبلين في 28 يوليو. وأشار تشابوتوفيتش إلى أن برلمانات الدول الثلاث تتعاون بالفعل مع بعضها البعض، وهناك أيضا لواء عسكري بولندي - ليتواني - أوكراني.

وتابع: شدد الوزير البولندي على أن سلطات بلاده مهتمة بمثل هذه الحالة، التي تعتمد فيها الدول الأوروبية الضعيفة على دول أقوى، مثل بولندا.

ومضى الكاتب يقول: لطالما كانت ليتوانيا واحدة من المصالح الجيوسياسية لبولندا. لذا فإن الاهتمام هنا عملي للغاية.

وأشار إلى أن وارسو لديها مطالبات إقليمية في مواجهة ليتوانيا، مضيفا «في 1922-1939، كان جزء كبير من أراضي ليتوانيا الحديثة، بما في ذلك عاصمتها فيلنيوس، جزءًا من بولندا. وبولندا لن تتخلى عن فكرة إعادتها».

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وتابع: كانت السلطات البولندية تخلق مثل هذه الظروف، التي بموجبها ستعتمد ليتوانيا على بولندا سياسيا وحتى عسكريا. يمكن أن تكون الخطوة الأخيرة في هذه العملية دمج الأراضي الليتوانية بذريعة توحيد الجهود ضد روسيا. ويمكن لوارسو على الأقل في أي لحظة تكثيف مثل هذه المناقشات، التي ستؤدي إلى انضمام جزء من الأراضي الليتوانية إلى بولندا.

وأردف يقول: لذلك، تعتبر بولندا ليتوانيا أداة لإرضاء مصالحها الوطنية. على الأرجح، تعتزم وارسو إنشاء نوع جديد من الكومنولث البولندي الليتواني مع دور قيادي لبولندا.

ومضى يقول: كان هناك الكومنولث البولندي الليتواني في القرن السادس عشر رسميا، وتاج مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى بعد عام 1791، واشتمل الكومنولث البولندي - الليتواني الأراضي المتنازع عليها في بيلاروسيا الحديثة.

وأضاف: على الأرجح، قررت السلطات البولندية أن الوقت حان لاستعادة الكومنولث البولندي - الليتواني تحت الحكم البولندي.

وتابع: يتظاهر المسؤولون الليتوانيون بعدم ملاحظة هدف بولندا. وتحاول فيلنيوس فقط العثور على شركاء يساعدونها في الحصول على الدعم المالي والعسكري الأمريكي ووضع حليف لواشنطن.

ومضى يقول: لذلك، تسعى بولندا إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى، بينما تقرر ليتوانيا فقط الأهداف الأقرب وتضحي بمستقبلها.

وتابع: يمكن لبولندا كقائد للهيكل الجديد أن تملي إرادتها وتتدخل في جميع العمليات السياسية في هذه البلدان. من المثير للاهتمام أن بولندا لديها أيضًا مطالبات إقليمية في أوكرانيا وحتى بيلاروسيا، حيث كان جزء من أراضي بيلاروسيا أيضًا تحت الولاية القضائية البولندية لبعض الوقت.

وأردف: قد يؤدي الضغط على مينسك في الظروف الحديثة إلى استفزاز جارتها روسيا لنشر قوات على أراضي بيلاروسيا. في هذه الحالة، فإن خطط بولندا لاستعادة الحدود التاريخية يمكن أن تثير صراعًا عسكريًا بين الشرق والغرب. ويمكن أن تصبح ليتوانيا ضحية لطموحات بولندا.