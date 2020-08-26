شكرا لقرائتكم خبر عن «أردوغان» باع مسلمي الأويغور للصين بـ 50 مليارا والان نبدء بالتفاصيل

أبرز موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» تواطؤ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأويغور المسلمة في الصين، موضحا أن بكين اشترت صمته تجاه قمعهم وإساءة معاملتهم.

وبحسب مقال لـ «أيكان اردمير»، العضو السابق بالبرلمان التركي، و«فيليب كوالسكي»، الباحث المشارك في برنامج تركيا بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين الصينيين والشركات المتواطئة في إساءة معاملة الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى، تستغل بكين ثروتها الضخمة لشراء صمت تركيا، التي لا تتقارب معهم في الدين فحسب، بل أيضا تتقارب معهم عرقيا.

وتابع الكاتبان بقولهما: كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبر نفسه بطلا للمسلمين في جميع أنحاء العالم، رصينا بشكل غير معهود عندما يتعلق الأمر بقضية الأويغور.

وأردفا بالقول: في يوليو 2019، عندما أصدرت مجموعة من 22 دولة، بما في ذلك 14 من حلفاء تركيا في الناتو، رسالة مشتركة إلى الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة الاعتقالات التعسفية الجماعية والانتهاكات ذات الصلة للأويغور والأقليات الأخرى، نظرت أنقرة للأمر وكأنه لا يعنيها.

لجنة برلمانية

وأضافا: بالمثل، عندما قدم حزب معارض تركي في 10 يوليو اقتراحا لإنشاء لجنة مخصصة في البرلمان للتحقيق في مشاكل الأويغور الأتراك المعرضين لممارسات الصين القمعية، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وشركاؤه القوميون المتطرفون في حزب العمل القومي قتلوا المبادرة.

وتابعا: أثناء حديثه عن الاقتراح، اتهم أحد المشرعين المعارضين الحكومة التركية بالتخلي عن الأويغور وقال بوضوح إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد باعا الأويغور مقابل 50 مليار دولار.

ومضى الكاتبان بقولهما: في عام 2012، ادعى نوري توركل، الرئيس السابق لجمعية الأويغور الأمريكية والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن تركيا قدمت نموذجا للدول الديمقراطية الأخرى حول كيفية التعامل مع قضايا الأقليات في الصين.

ترحيل الأويغور

وبحسب الكاتبين، تغيرت نبرة توركل بشكل ملحوظ بعد 8 سنوات. في 27 يوليو الماضي، غرد توركل، الذي يشغل الآن منصب مفوض في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قائلا: من غير المعقول أن تركيا، التي كانت تعتبر ذات مرة ملاذا آمنا للأويغور، خضعت لضغط الحزب الشيوعي الصيني ورحلت الأويغور إلى دول ثالثة. أرسلتهم إلى الصين. يجب على تركيا إنهاء عمليات الترحيل هذه وحماية جميع الأويغور الذين يلتمسون اللجوء. وأضاف الكاتبان: ما دفع بتغريدة توركل كان تقريرا نشرته صحيفة التلغراف البريطانية اليومية، في 26 يوليو، يشرح بالتفصيل موافقة أنقرة على طلبات تسليم بكين التي تستهدف منشقين من الأويغور الصينيين.

وتابعا: قبل شهر من ذلك، كشف موقع أكسيوس الإخباري بالمثل عن مخبأ لوثائق صينية تثبت أن بكين طلبت سرا تسليم المعارض الأويغوري أنور توردي في عام 2016 وضايقته السلطات التركية لاحقا.

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وأردفا: كما تحدثت شبكة NPR في مارس عن ذراع الصين الطويلة في تركيا، وكيف حثت السلطات التركية ناشطا من الأويغور على عدم التحدث علانية ضد الصين. تتناسب هذه المعروضات مع النمط العام لسياسة أردوغان تجاه الأويغور، والتي تتعارض مع تعاطف الجمهور التركي الساحق تجاه الأويغور.

صفقة مبادلة

ومضيا بالقول: بكل المقاييس، كانت تركيا حليفا طبيعيا في الكفاح من أجل حقوق الأويغور. تشترك تركيا في نفس الدين واللغة، وقدمت ملاذا طبيعيا لـ 50 ألفا من الأويغور الذين تمكنوا من الهروب من الصين على مر السنين. أصبحت أحياء إسطنبول مثل أكساراي وزيتين بورنو بؤرة ثقافية أيغورية ساخنة وكذلك مراكز لنشاط الأويغور. كثيرا ما يحتج المواطنون الأتراك على سياسات الصين تجاه الأويغور.

وتابعا: إن امتثال أردوغان لمطالب بكين مدفوع بحاجته المتزايدة للاستثمار الصيني في وقت يفر فيه رأس المال الغربي من الأسواق التركية، حيث تعاني أنقرة من عجز مزمن في الحساب الجاري، وأدى النزوح الغربي المستمر من السندات والأسهم التركية إلى تفاقم المشكلة، مما زاد من الضغط على العملة التركية المتراجعة. وبحسب الكاتبين، أبرمت الصين وتركيا صفقة مبادلة باليوان والليرة يعود تاريخها إلى عام 2012. وكانت المرة الأولى التي حولت فيها بكين أموالا إلى أنقرة بموجب شروط هذه الصفقة خلال شهر الانتخابات في عام 2019.

وتابعا: في يونيو، استفادت تركيا مرة أخرى من صفقة المبادلة للدفع لمجموعة من الواردات الصينية. يأمل أردوغان، الذي فشل، على الرغم من المحاولات المتكررة في عام 2020، في تأمين أي صفقات مقايضة مع البنوك المركزية الغربية، في أن تنضم الصين إلى أقرب حليف له، وهي قطر، لضخ المزيد من رأس المال من خلال صفقات الاستثمار والمبادلة للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد التركي المتعثر.

تواطؤ أردوغان

وأضافا: بالإضافة إلى شراء صمت تركيا، تحاول الصين جعل البلاد جزءا حيويا في مبادرة الحزام والطريق. تتمتع الصين الآن بحضور هائل في تطوير البنية التحتية في تركيا، حيث تستثمر بكثافة في المشاريع حول إسطنبول.

ومضيا بالقول: في مدينة تربط أوروبا بآسيا، يمكن أن تكون هذه الاستثمارات حيوية لطرق التجارة الصينية إلى الغرب. تشق قطارات الشحن الصينية الآن طريقها عبر مضيق البوسفور عبر نفق مرمرة للسكك الحديدية إلى أوروبا، بينما تمتلك الصين حصة 65% في ثالث أكبر ميناء للحاويات في تركيا، كومبورت، على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وتابعا: مع استمرار بكين في ضخ الموارد في اقتصاد تركيا وبنيتها التحتية، سيكون من غير المرجح أن يستجيب أردوغان للمشاعر الشعبية المؤيدة للأويغور.

وأشار إلى أن تواطؤ أردوغان مثير للصدمة، نظرا للعلاقات التاريخية والثقافية العميقة بين الأتراك والأويغور.

وأوضح أن نفاق الرئيس التركي في منح تفويض مطلق للصين لارتكاب فظائع ضد إخوانه المسلمين مقابل منافع اقتصادية يظهر مرة أخرى أن المصلحة الذاتية تتفوق على المثل العليا التي يتشدق بها القادة الاستبداديون.