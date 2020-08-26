سعد الحريري يحسم الجدل: أنا غير مرشح لرئاسة الحكومة والسبب.. «ابتزاز بعض القوى السياسية»

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم كتلة «المستقبل» النيابية، سعد الحريري عدم ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة بسبب ابتزاز بعض القوى السياسية للبلد للتمسك بمكاسب سلطوية، شاكراً كل من طرح اسمه لتولي هذا المنصب.

وشكر الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، «كل من طرح اسمي مرشحاً لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معاً».

وأعلن الحريري أنه لاحظ كسائر اللبنانيين أن «بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة».

وأضاف أنه «انطلاقاً من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيراً، وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد».

ووجه الحريري انتقادا لرئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا أنّ المدخل الوحيد للحل هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف. وختم الحريري «إنني مع كتلة المستقبل النيابية، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة».