تركيا تبدي استعدادها لإجراء مفاوضات مع اليونان من دون «شروط مسبقة»

اعلنت أنقرة الثلاثاء استعدادها للتحاور مع أثينا من دون "شروط مسبقة" في شأن خلافهما حول التنقيب عن المحروقات في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني هايكو ماس إن "تركيا مستعدة لحوار من دون شروط مسبقة من أجل تقاسم عادل" للثروات، وتدارك "لكن الأمر غير ممكن إذا فرضت اليونان شروطا مسبقة".

وتقوم المانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بوساطة لتهدئة التوتر بين اليونان وتركيا اللتين يجري كل منهما اعمال تنقيب احادية عن المحروقات في شرق المتوسط تسببت بأزمة اقليمية.

وتزامنت زيارة وزير الخارجية الالماني اولا لاثينا ثم لانقرة الثلاثاء مع تدريبات عسكرية للبلدين في المتوسط.

واكد ماس أن الوضع بين تركيا واليونان بلغ مرحلة "دقيقة جدا".

وقال "لا احد يريد حل هذا الخلاف بالسبل العسكرية. هناك إرادة حوار لدى الجانبين".

من جهته، اشاد تشاوش اوغلو بجهود المانيا موضحا انه بناء على طلب برلين، علقت انقرة موقتا في تموز/يوليو انشطة التنقيب في "مبادرة" للتمهيد لحوار.

لكن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان اظهر أن اثينا "غير صادقة" وفق تعبير الوزير التركي.

واضاف "انصح اليونان بالتخلي عن هذا الموقف. لن تستطيعوا الحصول على شيء عبر دعم الاتحاد الاوروبي (...) إن تركيا مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري من دون تردد".