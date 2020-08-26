نتنياهو: وفد إسرائيلي يتوجه إلى أبوظبي الاثنين مع كوشنر لإجراء محادثات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى أبوظبي يوم الاثنين برفقة كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات بشأن تدعيم اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وأفاد البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء بأن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش سيشاركان في الوفد الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

وقالت قناة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية.

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