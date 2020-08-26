"الائتلاف الجنوبي".. مكونات فرخها الإخوان لنسف اتفاق الرياض

لجأ إخوان اليمن لتفريخ مكونات سياسية هدفها نسف المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.



وفي الوقت الذي كشف فيه رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، عن "أجواء إيجابية" تسود المشاورات الجارية بالرياض و"خطوات جيدة" تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ الاتفاق، كان إخوان اليمن يعملون على تأجيج الشارع، وإفشال كافة الخطوات المحققة.

وطيلة الفترة التي أعقبت طرح الآلية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض، دفع إخوان اليمن ما يسمى بـ"الائتلاف الوطني الجنوبي"، وهو أحد مكوناته المفرخة، للقيام بخطوات تصعيدية وحشد الشارع في سيئون بحضرموت وقبلها في أبين وشبوة، لتحقيق هدف وحيد هو تعطيل الاتفاق.

واعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي، ما تقوم به المكونات المفرخة من جماعة الإخوان باليمن، هو "خطوات تصعيدية غير مبررة" بهدف خلط الأوراق وإفشال الجهود السعودية.

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وندد الانتقالي في بيان بأعمال القمع والإرهاب التي يقوم بها ما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي، أحد المكونات المفرخة من قبل جماعة الإخوان، ضد سكان مدينة سيئون بمحافظة حضرموت من خلال تسخير قوات الجيش اليمني لقمع واعتقال الرافضين لمخططات الإخوان.

وكشف البيان عن قيام ما يسمى ب"الائتلاف الوطني الجنوبي" المدعوم من سلطة الإخوان بحشد القوات العسكرية للتظاهر بالزي المدني لتأييده، بالإضافة إلى جلب عشرات الحافلات من المؤيدين من خارج أراضي حضرموت في محاولة فاشلة لتزييف الإرادة الجنوبي.

وعمل ما يسمى ب"الائتلاف الوطني الجنوبي" الذي يتزعمه رجل الأعمال المدعوم من الإخوان، أحمد العيسي، على شراء ولاءات الفقراء في عدد من المدن والدفع بهم إلى التظاهرات بهدف الحصول على مكاسب وحقائب وزارية بالحكومة المرتقبة، رغم انتهاء المشاورات السياسية حول ذلك.

وكان رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، قد وصف اليومين الماضيين، الخطوات التي تحققت في اتفاق الرياض بـ"الجيدة"، بما في ذلك المشاورات مع القوى والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار عبدالملك إلى أن العمل جارٍ في ترتيب الملف الأمني والعسكري خلال هذه الفترة وتحقيق إنجاز فيه، برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنَّ المشاورات تركز في المقام الأول على وضع أولويات عمل الحكومة الجديدة بما يتوازى مع حجم التحديات القائمة.