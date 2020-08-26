مقتل مدنيين اثنين بقصف تركي شمال العراق

الخليج 365 - علي السويعدي - بغدادالأربعاء 2020/8/26 02:39 ص بتوقيت أبوظبي
قتل مدنيان، الأربعاء، بقصف تركي استهدف سيارة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمال العراق.
وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت، سيارة في قرية (بهرافا) بقضاء سنجار، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين فيما نجا سائقها".
وأضاف البيان أن "الطائرات المسيرة استهدفت أيضا موقعا في قرية بارة بقضاء سنجار، لكن لم تعرف أعداد الضحايا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء الشهداء والجرحى".
وتصعد القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال العراق بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأردوغان، رغم الاستياء الرسمي لحكومة بغداد، والغضب الشعبي جراء تلك الاعتداءات .
وارتفعت حدة الإدانات ومطالبات الاحتجاج من جانب بغداد بعد مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين من حرس الحدود في هجوم جوي تركي في قرية سيدكان بمحافظة أربيل قبل 10 أيام.
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