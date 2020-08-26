شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب تمثيل المرأة فى القوائم الأربعة لانتخابات النواب.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مشروع قانون بإصدار قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه فى جلسات سابقة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية الثلثين وقوفا، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات .

ووفق القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وليتم الجمع بين نظامى القائمة المغلقة المطلقة والفردى بواقع (284) مقعداً لكل منهما وكذلك تُقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد.

وفى ذلك نرصد نصيب المرأة من التمثيل فى القوائم الانتخابية للبرلمان:

- يتم تخصيص 42 مقعداً لدائرتين منها، ويأتى نصيب المرأة فيها هو 21 امرأة على الأقل.

- أما كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد يأتى نصيب المرأة فيها هو 50 امرأة علي الأقل.

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- يكون هذا النصيب من بين أصحاب الصفات المشكلة بها القائمة من "شباب وقبطيين وعمال وفلاحين وذو إعاقة ومقيمين فى الخارج" أو من غيرهم .