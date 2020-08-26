شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رسائل تاريخية من علي عبد العال في نهاية دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال إلقاء كلمة بمناسبة ختام الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول، مجموعة من الرسائل التاريخية التى أكد خلالها على دور المجلس النيابي على وجه يرضي ضمائر نوابه، في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على ما جاء فى كلمة الدكتور على عبد العال فى ختام الدور الخامس من الفصل التشريعى الأول من رسائل تاريخية حول دور المجلس خلال هذه الفترة الزمنية من عمر المجلس، والتى يمكن إغفالها عما تعيشه مصر.

واجهنا محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي

استطعنا بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية

شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيداً على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية

أولى المجلس في هذا السبيل عناية خاصة للقضية الليبية نظراً للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري

استضاف المجلس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي تحدث من على منصتكم في الجلسة العامة للعالم بأسره شارحا القضية الليبية ومشيداً بالموقف المصري الداعم للحق الليبى

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أنهى المجلس مهمته في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا.