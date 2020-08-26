شكرا لقرائتكم خبر عن الكذب والتضليل في العلاقات مع إسرائيل – خبايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول حلقة اليوم من برنامج خبايا الذى يقدمه الزميل هانى عبد الرحمن الإجابة على سؤال "لماذا يكذب الإعلامي معتز مطر؟، ولماذا يخدع مشاهديه دائما ويقوم بتضليلهم بأمور غير حقيقية؟، وذلك انطلاقا من اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل، وكيف أن معتز تعمد خداع مشاهديه بشأن الاتفاقية لتجميل صورة أردوغان بالباطل.
الحلقة لا تتناول الإجابة عن السؤال بشأن معتز مطر فقط، بل أيضا نفس الأمر بشأن الإعلامي محمد ناصر وزوبع صابر كشهور وإعلام الإخوان في تركيا.
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