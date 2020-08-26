ننشر صورة التوأم ضحية مذبحة كفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
حصل الخليج 365 على صورة للتوأم اللذان عُثر على جثتيهما وأمهما، الثلاثاء، مقتولين في ظروف غامضة، داخل منزلهم في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
كان أهالي بكفر الدوار اكتشفوا 3 جثث، وتبين أنها لـ"ياسمين. ع م - 23 عامًا"، و"علي. إ. محمد - 3 أعوام"، و"محمد. إ م - 3 أعوام".
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الجريمة، ولا تزال أعمال التحري حول ملابسات الحادث جارية.
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