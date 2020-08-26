بعد لقاء مسؤولين في إسرائيل.. مسؤول قطري يصل إلى قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، مساء أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر إسرائيل بعد تجاوزه معبر بيت (حانون–إيرز) حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن مبعوث قطر، وصل إلى القطاع للاتفاق على خفض التوتر بين حركة حماس وإسرائيل، مضيفة أنه جاء حاملاً منحة مالية قطرية، لكنها لن توزع قبل الموافقة على وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل.

ومن المنتظر أن يجتمع العمادي مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لبحث مطالب الحركة ونقل الرسائل والردود الإسرائيلية على مطالب الحركة.

وكانت شرطة غزة قالت "إن طواقمنا أمنت دخول السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان، والوفد المرافق لهما إلى القطاع".

وأفادت قناة "العربية" السعودية، أن الدبلوماسي القطري، التقى عددًا من المسؤولين الإسرائيلين أمس الثلاثاء، في تل أبيب، قبل توجهه إلى قطاع غزة.