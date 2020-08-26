نسب متابعة المؤتمر الجمهوري الانتخابي تقل عن نظيرتها لدى الديمقراطي بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قلت نسبة المشاهدة التلفزيونية، في ليلة افتتاح المؤتمر الوطني الجمهوري في الولايات المتحدة، عن نسب مشاهدة الليلة الأولى للمؤتمر الديمقراطي.

وحقق المؤتمر الوطني الجمهوري 15.84 مليون مشاهدة عبر ست قنوات رئيسية، بما يقل عن 18.69 مليون مشاهدة للمؤتمر الوطني الديمقراطي في ليلته الأولى، وفقًا لبيانات شركة نيلسن التي أوردتها العديد من المواقع الإخبارية الأمريكية.

وانخفضت حصيلة الجمهوريين بنسبة 30 بالمئة في تقييمات مشاهدات التلفزيون عنها في مؤتمر عام 2016، ومع ذلك، فإن الأرقام لا تتضمن نسبة المشاهدة المتزايدة عير منصات البث عبر الإنترنت.