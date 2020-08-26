كورونا عربياً: مليون و206 آلاف حالة.. و5 دول بلا إصابات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود عبدالرحمن: جرافيك - مايكل عادل: وصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"بالوطن العربي إلي مليون و206 آلاف و72إصابة، وتوفي منهم 22 ألفًا و315 حالة. ولم تعلن 5 دول عن إصابات جديدة أمس الثلاثاء، هي: تونس وسوريا والسودان وجزر القمر والصومال.

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