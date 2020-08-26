إعلام حزب الله: إسرائيل شنت هجومًا بـ٢٠ قذيفة فسفورية حارقة على الحدود اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت قناة "المنار" التابعة لحركة حزب الله اللبنانية، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شن هجومًا بأكثر من 20 قذيفة فسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان، حسبما نقلت عنها "روسيا اليوم".

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، إطلاق النقابل الضوئية، قرب الحدود مع لبنان، معلنًا عن استنفار أمني بقوات الجيش على حدود لبنان مقابل منطقة مارون الراس بعد الاشتباه بعملية تسلل، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وطلب الجيش الإسرائيلي، من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، وأغلق كافة المحاور الحدودية مع لبنان.

وأعلن الجيش عن حادث أمني قرب الحدود اللبنانية، وأغلق بعض الطرقات، حسبكا ذكرت سكاي نيوز عربية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، فوق المناطق الواقعة قرب الحدود مع لبنان، فيما أطلق الجيش القنابل المضيئة، بعد سماع دوي انفجار.

ويجري جيش الاحتلال مسحًا واسعًا بالأسلحة الآلية، للمنطقة تحسبًا لتسلل عناصر إلى بلدة كريات شمونة، الواقعت على الحدود اللبنانية.

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وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترًا بعد مقتل القيادي بحزب الله، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعًا عسكريًا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ووصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قواعد عسكرية في شمال إسرائيل لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت "العربية".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، إن نتنياهو، ترأس اجتماعًا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان.

وقرر نتنياهو قطع إجازته والتوجه إلى مقر القيادة الشمالية لمتابعة الحادث الأمني، حيث كان يقضي إجازته في فندق قرب المنطقة التي وقع بها الحادث الأمني، حسبما ذكر مكتبه الإعلامي.

وفي 27 يوليو أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حينما أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بينما نفى حزب الله المزاعم الإسرائيلية.