جائحة كورونا تشطب 19 ألف وظيفة في أمريكان إيرلاينز

قالت الخطوط الجوية الأمريكية، أمريكان إيرلاينز، إنها ستشطب 19 ألف وظيفة في أكتوبر المقبل، حيث تعاني الشركة من تراجع حاد في أعداد ركاب رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيتحمل طاقم الضيافة العبء الأكبر في الوظائف التي ستشطب بواقع 8100 وظيفة.

وتضاف الإجازات والتسريحات الإدارية التي أعلن عنها الثلاثاء، إلى 23500 موظف قبلوا الحصول على قيمة أسهمهم في الشركة ماليا، أو بدل تقاعد مبكر أو الحصول على عطلات

طويلة.

وبدأت "أميركان إيرلاينز" هذا العام بـ140 ألف موظف على قوائم أجورها، لكن يتوقع أن يتقلص ذلك العدد إلى ما يزيد قليلا على 100 ألف موظف في أكتوبر المقبل.

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وتراجع نشاط الطيران الأميركي بنسبة 95 بالمائة بحلول أبريل الماضي، بعد أسابيع قليلة من أول تفش واضح لجائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وتعافت حركة الطيران بعد ذلك بشكل طفيف

لكنها ما زالت أقل بواقع 70 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وتقول شركات الطيران إنها تحتاج لعدد أقل من العمال.

يأتي إعلان "أميركان إيرلاينز" بعد يوم واحد من إعلان شركة الخطوط الجوية "دلتا إيرلاينز" أنها ستقوم بتسريح 1941 طيارا في أكتوبر المقبل إلا إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق لخفض التكاليف مع اتحاد الطيارين.

وحصلت خطوط طيران نقل الركاب في مارس الماضي على 25 مليار دولار من الحكومة للإبقاء على الوظائف لمدة ستة أشهر، و"أميركان إيرلاينز" كانت أكبر الشركات المستفيدة من ذلك الدعم الحكومي، حيث تلقت 5.8 مليارات دولار.