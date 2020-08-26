تنظيم القاعدة في اليمن يفجر مركزا صحيا ويعدم طبيبا

وقال المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس إن «التنظيم فجر صباح أمس المركز الصحي وهو - مبنى حكومي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء» وسط اليمن.
وبحسب المسؤول فإن المركز الصحي كان مقر عمل طبيب أسنان أعدمه التنظيم وقام بصلبه وتعليقه على الجدران الخارجية بعد اتهامه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية.
وأضاف المسؤول أنه تم «نسف المبنى بعد وضع متفجرات فيه بحجة أنه كان وكرا لقتل من يسمونهم المجاهدين وأنه كان مكانا يتم فيه ممارسة الرذيلة بحسب مزاعم الإرهابيين».
وكان مسلحون أعدموا في 15 من أغسطس طبيب الأسنان اليمني مطهر اليوسفي بتهمة التجسس.
واستغل تنظيم القاعدة الأوضاع في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015.
وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.
وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في العام 2017.
وقتلت الولايات المتحدة زعيم التنظيم قاسم الريمي في غارة بطائرة مسيرة أمريكية في اليمن في فبراير الماضي.
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