الاحتلال الإسرائيلي يطلق "قنابل مضيئة" على مناطق لبنانية حدودية 

أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من "القنابل المضيئة" قرب بلدة ميس الجبل ومناطق أخرى لبنانية على الحدود.

وسمعت أصوات انفجارات من حين إلى آخر في قرى وبلدات القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية، ناجمة عن إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة قرب مستعمرة المنارة المشرفة على بلدة ميس الجبل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. تم إغلاق بعض الطرقات.. والتفاصيل قيد الفحص".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الحادث وقع في منطقة كيبوتس (مزرعة تعاونية) "مانارا" في منطقة الجليل الأعلى (شمال)، وهي متاخمة للحدود اللبنانية.

ونقلت القناة الإسرائيلية "12" (خاصة) عن مصادر في الجيش قولها إن إطلاق نار وقع من داخل الأراضي اللبنانية تجاه قوة عسكرية إسرائيلية من دون إصابات بشرية ولا أضرار مادية.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لبلدات موازية للحدود مع لبنان، محذرا من أي نشاط، كما طلب البقاء في المنازل وقرب الغرف المحصنة أو الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات على الحدود اللبنانية، حيث يخشى الجيش من عملية تسلل داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية، في حين دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



المصدر: وكالات