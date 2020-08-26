كوشنير سيكون على رأس وفد أميركي يشارك بأول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية سيرافقون مسؤولين حكوميين إسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة في أول رحلة تجارية على الإطلاق بين البلدين، لتوسيع التزام واشنطن بالوساطة في تطبيع العلاقات بين البلدين بالشرق الأوسط.

وسيرأس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والممثل الأميركي الخاص المنتهية ولايته لإيران برايان هوك، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش، وفداً إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، بحسب مسؤول البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن الوفد الأمريكي سيتوقف أولاً في إسرائيل لعقد اجتماعات، وبعد ذلك سيرافق خبراء الحكومة الإسرائيلية في مجال الطيران والفضاء والصحة والبنوك لإجراء محادثات مع نظرائهم الإماراتيين.

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وأشار المسؤول إلى أن الرحلة التاريخية بين البلدين ستسافر من تل أبيب إلى أبوظبي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر البيت الأبيض بيانًا مشتركًا بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وصف فيه اتفاق “التطبيع الكامل للعلاقات” بين إسرائيل والإمارات بـ”اختراق دبلوماسي تاريخي” وتطور إيجابي في جهود تعزيز التضامن ضد إيران.

وتعهدت إسرائيل بـ “تعليق مؤقت” لخطط ضم الضفة الغربية، كجزء من خطة جديدة توسط فيها البيت الأبيض. وقال كوشنر، يوم الأحد، في مقابلة مع “CNN”، إن اتفاقية السلام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات “يجب أن تزيد من احتمال” بيع مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز إف -35 للإمارات.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البداية التقارير عن صفقة مقاتلات شبح مُحتملة، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة تمامًا”. وقال مسؤول البيت الأبيض إنه من المتوقع أيضًا أن يسافر كوشنر والمندوبون الأمريكيون الآخرون إلى البحرين، وربما قطر والمغرب خلال زيارتهم، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الدول مستعدة لتحذو حذوها وإقامة علاقات مع إسرائيل.