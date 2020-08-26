كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مظاهرات حاشدة في طرابلس تتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن المظاهرات في طرابلس، وبعض المدن الأخرى في ليبيا متواصلة ومستمرة، بينما يتوجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الليبية.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.

وأمس الثلاثاء، حاصر متظاهرون مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية، بينما كان هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.