كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة نجل الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم الثلاثاء بأن الفحص أظهر إصابة فلافيو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بفيروس كورونا، ليصبح خامس أفراد العائلة، الذي يصاب بالعدوى.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن. Advertisements

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 ملاين إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم، لكن ذلك لم يمنع الرئيس من التقليل من خطورة الجائحة.

وثبتت إصابة جاير بولسونارو وزوجته ميشيل، ونجله جاير رينان، وأعلنوا تعافيهم من العدوى لاحقاً.

لكن جدة ميشيل بولسونارو، 80 عاماً توفيت بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.