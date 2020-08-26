35 وفاة و1276 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحافي وفقاً لموقع "le360" الإخباري، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في المملكة إلى 54528، وعدد الوفيات إلى 955، كما أورد موقع "24" الإماراتي.