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35 وفاة و1276 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 35 وفاة و1276 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء، تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و35 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحافي وفقاً لموقع "le360" الإخباري، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في المملكة إلى 54528، وعدد الوفيات إلى 955، كما أورد موقع "24" الإماراتي.

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