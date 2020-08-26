كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.5 درجة قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الزلزال تقع على بعد 140 كلم جنوب غربي مدينة كوكوبو، التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف شخص.

وكانت البؤرة على عمق 35 كلم.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن دمار أو ضحايا بشرية. كم لم يتم إعلان خطر التسونامي في المنطقة.