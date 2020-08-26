كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سها عرفات: الإخوان يُخونني على موقفى من الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن دولة الإمارات ودول الخليج ساندوا القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على موقفهم من فلسطين، وتابعت:"أنا كنت شاهدة على استضافت الإمارات على جزء من الفلسطينيين الذين كانوا في العراق عقب غزو الكويت".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،:"الجميع يعلم كيف دفع 400 ألف فلسطيني ثمن هذه السياسة غير المسئولة التي أيدت غزو الكويت".

وأكدت "سها عرفات"، أن هناك300 ألف فلسطيني في الإمارات يعولون مليون مواطن، موضحة أنه لا يصح حرق صور الشيخ محمد بن زايد في فلسطين، خاصة وأن الإمارات قدمت كثيرًا من أجل دعم القضية الفلسطين.

ولفتت "سها عرفات"، إلى أن إسرائيل تفرح الآن بسبب حرق صور محمد بن زايد، كونها تعمل على عزل فلسطين من محيطها العربى، مشيرة إلى انها تعرضت للتخوين من قبل الإخوان وبعض الفلسطنيين على موقفها هذا، وتابعت: "أنا عاتبة على الذباب الإلكترونى الفلسطيني.. وعلى أهل وطنى قبل الإخوان ممن يخوننى على موقفى".