كورونا تواصل زحفها في جهة بني ملال.. تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال- خنيفرة، لترتفع الحصيلة إلى 2343 حالة مؤكدة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جهة بني ملال– خنيفرة، من بينها 68 إصابة في أزيلال، إلى حدود الخامسة من مساء اليوم.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل 25 حالة في إقليم بني ملال، و18 حالات بخريكة، و20 حالات بخنيفرة و9 حالات بالفقيه بن صالح، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات قيد العلاج في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 1302 حالة مؤكدة.

وتعمل السطات المحلية، على حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما بلغ إجمالي حالات قيد العلاج في الجهة 1012 حالة، بعدما سجلت الجهة، أمس الاثنين، حصيلة قياسية في حالات الشفاء 152 حالة تأكد خلوها من كوفيد-19.