محكمة يونانية تدين عميد “مانشستر يونايتد” بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة في جزيرة سيروس اليونانية، حكما بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام في حق عميد مانشستر يونايتد هاري ماغواير، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
وأدين مدافع مانشستر يونايتد بتهم، “الاعتداء على ممثلي سلطات البلاد”، و”إلحاق الأذى الجسدي”، و”الإساءة اللفظية” و”محاولة الإرشاء”.
وبعد غيابه عن المحاكمة، أعلن ماغواير، الذي يحاكم عقب شجار في منطقة ميكونوس، في بيان، أنه سيستأنف الحكم الصادر في حقه.
وخلال قضائه إجازة بمنطقة ميكونوس، تم القبض على الدولي الإنجليزي ليلة الخميس إلى الجمعة، مع شقيقه وصديقه بعد شجار عنيف مع سياح آخرين أعقبه خلاف مع الشرطة اليونانية.
وأمضى عميد مانشستر يونايتد ليلتين رهن الاعتقال قبل إطلاق سراحه.
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