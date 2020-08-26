الجيش الإسرائيلي يعلن عن وقوع حادث أمني على الحدود اللبنانية

الأربعاء 26 أغسطس 2020

أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن حدث أمني على الحدود مع لبنان، فيما لم يذكر تفاصيل هذا الحدث، مشيراً إلى أنه تم إغلاق بعض المحاور.

وقال الجيش في بيان :"حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. تم إغلاق بعض الطرقات. التفاصيل قيد الفحص".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي حلق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان، وأطلق قنابل مضيئة على الحدود بعد سماع دوي انفجارات بالمنطقة.

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أطلق ​الجيش الاسرائيلي ​قنابل مضيئة على الحدود اللبنانية قبالة بلدة ​ميس الجبل​، بينما سمع أهالي القرى الحدودية أصوات إنفجارات قوية.

وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن "أصوات القنابل المضيئة تسمع منذ الساعة العاشرة، من مساء اليوم الثلاثاء"، مضيفا: "لا تزال الأصوات تسمع حتى الآن".

وكانت ​قيادة الجيش ​اللبناني قد أعلنت أن "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، الساعة​ 3.55 اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أنها نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق ​الجنوب​، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 10.45 من فوق بلدة يارون".

وتابع: "في الساعة 7.50 خرقت طائرة معادية أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​ميس الجبل​، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12.00 من فوق ​بلدة عيترون​".

من جانبه، قال تلفزيون "المنار" التابع لجماعة "حزب الله" نقلا عن مراسله إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 20 قذيفة من الفوسفور الحارق على حدود لبنان.