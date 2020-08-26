شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 141 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 138 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".