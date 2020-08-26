شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 176 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 3069 حالة , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21 وفاة.

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