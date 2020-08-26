شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد: الجزيرة تبث الأكاذيب وتحرف الحقائق وتحرض ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قناة الجزيرة القطرية الإخوانية هي لسان الشيطان والكذب وخداع الناس، ولا تعرف شيئا عن الحقائق والصدق، لذلك تعمل دائما علي نشر الأكاذيب والشائعات وتلون الحقائق وتحرفها وتنشر معلومات مغلوطة.

وأضافت "أبو السعد"، أن قناة الجزيرة الإخوانية لا تشغل بالها كل يوم إلا ببث الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية ومؤسساتها، وتختلق وقائع كاذبة وغير صحيحة لتشويه الإنجازات التي تتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحريض ضد الدولة المصرية ورموزها.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن قناة الجزيرة تقوم باختلاق وقائع أو تحريف وقائع واجتزائها من سياقها لخداع الناس والتشكيك في مؤسسات الدولة، ولكن الشعب المصري يدرك كذب هذه القناة الإرهابية ومواقفها العدائية من الدولة المصرية، ولا يصدق شائعاتها وأكاذيبها، والجميع رأي علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن كم الأكاذيب والشائعات التي تروجها هذه القناة الخسيسة التي لا تعرف شيئا عن الأخلاق والشرف الإعلامي.