كلميم.. حريق مهول بواحة تيغمرت يأتي على أعداد كبيرة من النخيل ويخلف خسار مادية

أتى حريق مهول اندلع اليوم الثلاثاء بواحة تيغمرت بإقليم كلميم، على أعداد كبيرة من النخيل مخلفا أيضا خسائر مادية.

وأفاد مصدر من السلطة المحلية أن الحريق خلف خسائر كبيرة في شجر النخيل وكذا في المواشي وبعض المنازل التي التهمتها النيران.

وأكد المصدر أن الحريق اندلع عند الظهيرة بهذه الواحة التابعة لجماعة أسرير بسبب الحرارة المفرطة (حوالي 47 درجة)، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق ابتداء من الساعة الثامنة مساء، وذلك بفضل تضافر جهود الوقاية المدنية بكلميم وسيدي إفني وعناصر السلطة المحلية وجميع القوات العمومية الأخرى والمتدخلين الآخرين المعنيين.

وذكر المصدر أنه تمت الاستعانة في إخماد الميران بطائرة تابعة للوقاية المدنية قادمة من مدينة أكادير.

ولم يتم لحد الساعة تحديد عدد النخيل الذي التهمته النيران، مع التخوف من توسع رقعة الحريق. يشار الى أن هذه الواحة تعرف في مثل هذه الفترة من السنة حرائق مماثلة.