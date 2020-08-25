كورونا.. معدل الوفيات في الدار البيضاء تجاوز في أسبوع ما سجّله المغرب في شهر

بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، رغم ادعاء وزارة الصحة أن أغلبهم من ذوي الأعراض الطفيفة، فقد ارتفع عدد الوفيات بشكل مقلق، بلغ 888 في موجة وفيات يومية صار إحصاؤها بالعشرات، بعدما كان المغرب يسجل أياما بدون وفيات، أو حتى تسجيل وفاة واحدة أو اثنتين، وبالطبع، فقد كان للدار البيضاء النصيب الأوفر من الوفيات المسجلة بالمغرب، والتي ارتفعت نتيجة تسجيل أعلى الإصابات، وتزايد عدد الحالات الصعبة والحرجة بمستشفيات العاصمة الاقتصادية.

وبلغت مدينة الدار البيضاء في أسبوع واحد 53 وفاة، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وهي الحصيلة التي استغرقت جهة الدار البيضاء ــ سطات بأكملها أزيد من ثلاثة أشهر لتسجلها، حيث أعلنت في 6 يونيو الماضي عن 51 وفاة ضمن مرضى الفيروس التاجي بمستشفياتها، فيما كان المغرب برمته على موعد مع تسجيل هذا الرقم، بعد مضي أزيد من شهر على مواجهته مع الجائحة العالمية، إذ سجلت مستشفيات البلاد 50 وفاة جراء الفيروس إلى حدود نتائج 4 أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى حجم التصاعد الخطير لأعداد الوفيات بالمغرب، والذي كان قد حصل قبل أسابيع على إشادة المتتبعين الدوليين بطريقة تدبيره للجائحة ومسار مواجهته مع كوفيدــ 19.

وكانت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة لجهة الدار البيضاء ــ سطات قد صرحت في بداية غشت الجاري أن المستشفيات صارت تستقبل حالات تظهر عليها الأعراض الواضحة، وتثبت أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد في مراحل متقدمة، وهو أمر مقلق للغاية، وهي إشارة من جهة مسؤولة عن القطاع الصحي بالجهة إلى تبرير ارتفاع عدد الوفيات التي صارت تسجل بالعشرات في المغرب، ودائما يكون نصيب الدار البيضاء منها كبيرا، مما رفع الأعداد بطريقة مهولة.

وسجلت مدينة الدار البيضاء أول أمس الأحد 9 وفيات من أصل 30 حالة وفاة في المغرب، بعدما أحصت 531 إصابة من أصل 639 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء، وذلك حفاظا على النسق المرتفع لعدد الوفيات بالمدينة، الذي سجل قبل يوم فقط، 10 وفيات من 41 جرى إحصاؤها بالمغرب، مع الإشارة إلى أن الجهة سجلت إصابة 405 حالات بالفيروس التاجي، ضمنها 337 فقط، بمدينة الدار البيضاء، محافظة على استمرارية 10 وفيات، والتي سبق تسجيلها أيضا يوم الجمعة الماضي، من بين 42 وفاة سجلها المغرب، وهي وفيات جاءت بالموازاة مع تسجيل 420 حالة بالعاصمة الاقتصادية من أصل 488 حالة جرى تسجيلها بجهة الدار البيضاء ــ سطات.

Advertisements

وكان الأربعاء والخميس المنصرمين قد سجلا على التوالي 8 وفيات، حيث سجلت لوائح المتوفين يوم الخميس 8 وفيات بالبيضاء من أصل 32 جرى تسجيلها بالمغرب، حيث عرفت المدينة إصابة 208 مواطنين بالفيروس التاجي، من مجموع 301 بالجهة ككل، لتواصل سيطرتها على عدد الإصابات بالجهة وبالمغرب، وجاء عدد الوفيات نفسه المسجل قبل ذلك بيوم واحد، حيث أحصت وزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي 8 حالات وفيات بالدار البيضاء من مجموع 29 بالبلاد، مع الإشارة إلى تسجيل 409 إصابات جديدة بالمدينة وحدها، من حصيلة 478 جرى تسجيلها بالجهة.

وكان ارتفاع وتيرة الوفيات بعدما سجلت مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي 5 وفيات من أصل 33 وفاة جرى تسجيلها بالمغرب، حيث أحصت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء ــ سطات تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالجهة، منها 259 بالدار البيضاء، بعدما كانت أعلنت عن 3 وفيات بمستشفيات العاصمة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي، ضمن 23 حالة وفاة جرى إحصاؤها بالتراب الوطني، علاوة على تسجيل 263 حالة بالجهة ضمنها 218 بالعاصمة الاقتصادية، وهي أرقام مفزعة بالنظر إلى حجم الإصابات، والتي وجهت ضربة مزلزلة لمنظومة الصحة بالمغرب، وبجهة الدار البيضاء ــ سطات على الخصوص، التي تحاول جاهدة إعادة سيطرتها على الوضع، ومحاصرة انتشار الفيروس في معظم الأحياء السكنية، بتنسيق مع وزارة الداخلية.