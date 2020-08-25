تسارع إصابات كورونا يرفع ترتيب المغرب إلى الثالث إفريقيا.. والخامس من حيث الوفيات- فيديو

تسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في المغرب المسجل بشهر غشت الجاري في انتقال المملكة خلال الأسبوع الماضي، من الرتبة 49 على الصعيد العالمي من حيث حالات الإصابة، بعدما كانت في الرتبة 52 الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في تصريحها الأسبوعي، بشأن تطور الحصيلة الوبائية أنها سجلت فيما بين 17 إلى 23 غشت ، 9860 حالة إصابة، من بينها 37 حالة واردة، بمعدل إصابة أسبوعي بلغ 27 لكل مائة ألف نسمة، أما الوفيات فبلغ عددها 230، أي ربع إجمالي الوفيات المسجلة، فيما بلغ عدد المتعافين 6999 خلال نفس المدة.

وأكد معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أن الأسبوع الماضي شهد، مقارنة مع الذي سبقه، ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بنسبة 6.6 بالمائة، وارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بنسبة 43.8 بالمائة.

كما أشار المتحدث إلى أن المملكة أصبحت أيضا الثالثة على المستوى القاري من حيث أعداد المصابين، بعدما كانت في الرتبة الخامسة الأسبوع ما قبل الماضي.

Advertisements

بدوره أدى الإرتفاع الكبير في حالاة الوفاة بين مرضى الوباء، إلى انتقال المغرب بخمس مراتب من حيث حصيلة الضحايا، منتقلا من 54 عالميا منتصف شهر غشت، إلى 49 عالميا متم الأسبوع الماضي، أما على المستوى الإففريقي فأصبحت الممملكة في الرتبة الخامسة إفريقيا من حيث حصيلة الوفيات.