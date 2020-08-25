الاحتلال يُجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة دبش على هدم منزليها في صور باهر، جنوب القدس المحتلة، مُهددة إياها بغرامة مالية تتراوح ما بين 100-200 ألف شيكل في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبدأت عائلة دبش مساء الثلاثاء، بهدم منزليها، بعد أن تلقى الشقيقان محمد وبلال دبش إخطارا من الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا فإنهما سيدفعان الغرامة المذكورة.

وأوضحت العائلة أنه صدر قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم المنزلين ذاتيا في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، ومنحتها البلدية شهرا حتى تنفيذ القرار.

وُبني المنزلان عام 2014، وتبلغ مساحة كل منهما 280 مترا مربعا، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلا، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.