"حدث أمني" في المناطق الحدودية جنوب لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمع دوي انفجارات وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إضاءة في المناطق الحدودية الواقعة جنوب المطلة، وسط أنباء عن إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية ورصد "حركة مشبوهة" بمحاذاة المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، عن "حادث أمني" دفعه إلى "إغلاق بعض الطرقات" قرب المناطق الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق الحدودية جنوب لبنان وتشمل "‘يفتاح‘ و‘مانارا‘ و‘مرغاليوت‘ و‘مسغاف عام‘ و‘ملكيا‘"، حظر خلالها "أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما في ذلك الأعمال الزراعية".

كما طالب الجيش الإسرائيلي، السكان، بـ"البقاء في المنازل"، وأضاف "يجب مواصلة متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وقوات الجيش العاملة في المنطقة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها إنه "لوحظت حركة مشبوهة في المنطقة المحاذية لكيبوتس مانارا"، وأشارت إلى أن "هناك خشية من حدث أمني على المناطق الحدودية جنوب لبنان".

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام أنه "سُمع إطلاق نار يشتبه بأنه من الجانب اللبناني"، وأشار إلى أن "لم يتضح بعد ما إذا كان هناك، باستثناء سماع إطلاق النار، رصد مؤكد لحركة مشبوهة على الجانب اللبناني".

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وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "الحادث في الشمال بدأ بسماع إطلاق نار في المنطقة الحدودية جنوب لبنان" باتجاه القوات التابعة للجيش الإسرائيلي. ورجحت التقارير أن يتواصل "الحادث الأمني" الذي لم يتضح بعد، خلال الساعات المقبلة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن إطلاق نار وقع من داخل الأراضي اللبنانية تجاه قوة عسكرية إسرائيلية من دون إصابات بشرية ولا أضرار مادية.

وذكرت تقارير لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق "أكثر من 30 قذيفة ضوئية من مرابضه في الزاعورة في سفوح الجولان، في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان".

وذكر موقع "واللا" الإخباري أن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته في المنطقة، وأضاف أن "طائرات عسكرية تساعد في عمليات المسح في المنطقة"، وسط تقارير عن تحليق كثيف للطائرات الحربية والمروحية، في المنطقة.

وأفادت قناة المنار اللبنانية، نقلا عن مراسلها، بأن "حريقا اندلع قرب المناطق الحدودية قبالة بلدة ميس الجبل"، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يقصف الأراضي اللبنانية في المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا وميس الجبل بالقذائف الفوسفورية الحارقة".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تواجد في إجازة عائلية في المنطقة، حيث تم نقله بعد الإعلان عن "الحادث الأمني" إلى قاعدة عسكرية؛ ليترأس اجتماعا لبحث التطورات على الحدود مع لبنان.