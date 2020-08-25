إمهال حكومة الوفاق مدة 24 ساعة لإعلان استقالتها

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أرشيفية

طالبت الحركة الاحتجاجية في طرابلس الليبية، حكومة الوفاق بالاستقاله خلال 24 ساعة، لاحترام إرادة الشعب.



واعتبرت الحركة الاحتجاجية في ليبيا أن إعلان استقالة حكومة الوفاق سيشكل "احتراما للشعب"، وهدد بأنه سيدخل في اعتصام مدني إذا لم ترحل الحكومة، كما طالب الحراك داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين.

وكانت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية شنت حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.

وتشهد مناطق غربي ليبيا تظاهرات منذ أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية.

ونظم المحتجون مسيرة في طرابلس باتجاه مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.

Advertisements

وأطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس، غير أن الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج ردت بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

كما قامت السلطات في طرابلس وفق ناشطين بقطع الكهرباء والإنترنت عن مناطق وسط المدينة، فيما شنت الميليشيات حملة دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء.

وفي مدينة العجيلات غربي ليبيا خرجت تظاهرات رافضة لمضمون خطاب فايز السراج.

أما في مدينة مصراتة، شرقي العاصمة، فندد المتظاهرون بحكومة السراج وطالبوا بمحاسبة الفاسدين.

وفي الأثناء، تستمر المظاهرات في مدينة الزاوية منذ أيام، حيث قام المحتجون بإضرام النار في مقرات تابعة لحكومة الوفاق ورددوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان.

وجاءت انتفاضة المدن الليبية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية من نقص السيولة في المصارف وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الوقود وتأخر صرف الرواتب وسوء الأوضاع الأمنية.

كما نددت الاحتجاجات بانتشار الفساد وبالتدخل الأجنبي التركي مطالبة بالحفاظ على وحدة البلاد وإخراج المرتزقة السوريين وإنهاء سيطرة الميليشيات.

لكن هذا السخط الشعبي ضد حكومة الوفاق قابلته الميليشيات الموالية لها بعنف ضد المتظاهرين مما يثير قلقا دوليا بشأن الوضع في البلاد.