شاهد.. البحسني يلتقي مدير عام مديرية شبام هشام غالب كرامة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير عام مديرية شبام هشام غالب كرامة بن طالب.



وبارك المحافظ البحسني للأخ هشام بن طالب منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في تنفيذ كافة المهام الخدمية بالمديرية.

وشدد محافظ حضرموت على تعزيز الجانب الأمني في المديرية وتسهيل معاملات المواطنين والدفع بعجلة التنمية وإنجاز المشاريع الحيوية والمتعثرة في المديرية، حاثاً مدير عام شبام على الاهتمام بمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول الأخيرة، وإيلاء أهمية خاصة بمباني ناطحات السحاب ومعالم وسور المدينة التاريخية.

وأكد المحافظ البحسني أن شبام تعد من المديريات المهمة في حضرموت، وتوليها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أهمية خاصة لمكانتها وتاريخها وارثها الحضاري، لافتاً إلى أهمية أن تكون هذه المدينة آمنة ومستقرة، والتعجيل بمعالجة الأضرار بالمدينة.

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واستعرض مدير عام مديرية شبام احتياجات وأضرار المديرية بسبب الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة، متطرقاً إلى جوانب الاحتياج الأساسية وأهمها الجانب الأمني، وتضرر مباني المواطنين وتأهيل الطريق الدولي والصرف الصحي وغيرها من احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ حضرموت اهتمامه باستتباب الأمن في المديرية، وإحالة الدراسات الخاصة بالاضرار لوكيل المحافظة للشؤون الفنية لدراستها والرفع بها بصورة عاجلة، ومخاطبة الجهات والمنظمات الداعمة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمباني والمواقع الاثرية.