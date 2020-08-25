- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يلتقي مدير عام مديرية شبام هشام غالب كرامة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير عام مديرية شبام هشام غالب كرامة بن طالب.
وبارك المحافظ البحسني للأخ هشام بن طالب منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في تنفيذ كافة المهام الخدمية بالمديرية.
وشدد محافظ حضرموت على تعزيز الجانب الأمني في المديرية وتسهيل معاملات المواطنين والدفع بعجلة التنمية وإنجاز المشاريع الحيوية والمتعثرة في المديرية، حاثاً مدير عام شبام على الاهتمام بمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول الأخيرة، وإيلاء أهمية خاصة بمباني ناطحات السحاب ومعالم وسور المدينة التاريخية.
وأكد المحافظ البحسني أن شبام تعد من المديريات المهمة في حضرموت، وتوليها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أهمية خاصة لمكانتها وتاريخها وارثها الحضاري، لافتاً إلى أهمية أن تكون هذه المدينة آمنة ومستقرة، والتعجيل بمعالجة الأضرار بالمدينة.
واستعرض مدير عام مديرية شبام احتياجات وأضرار المديرية بسبب الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة، متطرقاً إلى جوانب الاحتياج الأساسية وأهمها الجانب الأمني، وتضرر مباني المواطنين وتأهيل الطريق الدولي والصرف الصحي وغيرها من احتياجات المواطنين.
وأكد محافظ حضرموت اهتمامه باستتباب الأمن في المديرية، وإحالة الدراسات الخاصة بالاضرار لوكيل المحافظة للشؤون الفنية لدراستها والرفع بها بصورة عاجلة، ومخاطبة الجهات والمنظمات الداعمة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمباني والمواقع الاثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البحسني يلتقي مدير عام مديرية شبام هشام غالب كرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.