شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 3304 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فرنسا 3304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 248158 إصابة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 16 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30544 حالة منذ بدء تفشي الوباء في على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20038 وفاة في المستشفيات، و 10506 حالات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

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