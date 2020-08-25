إصابة باباجان بكورونا.. وهذه نصيحته للأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، مساء الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تغريدة نشرها المعارض التركي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال باباجان: "علمت للتو أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجريت لي إيجابية".

وتابع قائلا: "الحمد لله، وضعي جيد الآن، وأبلغني الطبيب أنني ينبغي أن أبقى في الحجر الصحي أنا وعائلتي لفترة من الوقت، وسأواصل عملي من المنزل".



ووجه باباجان في النهاية نصيحة للأتراك، قائلًا: "حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم وذويكم".

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يذكر أنه في 11 آذار/مارس العام الجاري، أعلن باباجان تأسيس حزبه الجديد تحت اسم (حزب الديمقراطية والتقدم) بمشاركة 90 عضواً آخرين.

ومن ضمن مؤسسي الحزب عبدالله جول، الرئيس التركي الأسبق، وسعد الله أرغين وزير العدل الأسبق، ونهاد أرغون، وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسبق.

وكان باباجان قد استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو/تموز 2019، اعتراضًا على سياسات الحزب.



وبلغت إصابات “كورونا” في تركيا، حتى الثلاثاء، 261 ألفا و194 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 238 ألفا و795 حالة شفاء، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة التركية.