الكويت توقف 7 قضاة وتحيلهم للتحقيق لتورطهم بشبكة "فؤاد الإيرني"

قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات تربطهم مع متهم إيراني في شبكة غسل الأموال ضبطت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر لم تسمها قولها إن "القضاة السبعة جميعهم كويتيون، وأن أسماءهم وردت في التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قضية شبكة فؤاد صالحي (إيراني) لغسل الأموال".

وأضافت أن "القرار اتُخذ بعد رصد وتباحث كبيرين حول تبعاته"، ومشددة على "الثقة بأن القضاء يطهّر نفسه بنفسه من أي شوائب، والتعامل بشفافية مطلقة مع مقتضيات المرحلة، فاتخذ القرار الشجاع الذي يعتبر سابقة في تاريخ السلطة القضائية".

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وأوضحت المصادر القانونية أنه "سيتم استدعاء القضاة لدى وكيل النيابة للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم وردودهم على التحريات والتحقيقات في القضية التي وردت أسماؤهم فيها".

وأشارت إلى أن "التحقيقات ستكشف الحقائق، ومَن تثبت في حقه أي اتهامات لدى النيابة تتم إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة"، بحسب الصحيفة نفسها.

وكانت السلطات الكويتية قد أوقفت شبكة لغسل الأموال مرتبطة بحزب الله المدعوم من قبل إيران منتصف الشهر الماضي، بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر.