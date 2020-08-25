الظاهري يسلم أوراق اعتماده سفيرا للإمارات بالمغرب

سلم السفير العصري سعيد أحمد الظاهري، الثلاثاء، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمغرب، أوراق اعتماده سفيرا مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب.



وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فإن الظاهري، استقبل بوريطة الظاهري، وهو اللقاء الذي قدم فيه نُسخاً من أوراق اعتماده.

وتمتد العلاقة الأخوية المتينة بين المغرب والإمارات، إلى حوالي نصف قرن، تُوجت بتعيين العصري سعيد أحمد الظاهري، سفيراً للإمارات بالمغرب.

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تكليف جديد يرفع من منسوب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، سيما أن الرجل شغل المنصب نفسه لمدة 5 سنوات، وهي الفترة التي شهدت تعزيزاً مُتسارعاً للعلاقات بين البلدين

وقدم الظاهري أوراق اعتماده للخارجية المغربية لأول مرة في مارس/آذار من عام 2011، لتستمر مهمته حتى مارس/ آذار من عام 2016، وهو الشهر الذي قام الملك محمد السادس بتوديعه، موشحاً إياه بـ"الحمالة الكبرى للوسام العلوي"، أحد أرفع الأوسمة المغربية.

ومطلع يوليو / تموز المنصرم، عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، محمد الحمزاوي سفيراً للمملكة لدى الإمارات العربية المتحدة، بعدما شغل نفس المنصب لسنوات بدولة فلسطين. فيما عين سلفه محمد آيت وعلي، سفيراً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.